Троє людей загинули і дев'ятеро постраждали внаслідок пожежі у готелі в центрі Праги

СвітОлег Костюк, сьогодні, 13:092510

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Троє людей загинули і дев'ятеро постраждали внаслідок пожежі у готелі в центрі Праги
фото Aktualne
За попередніми даними, причиною пожежі став несправний кондиціонер

У центрі Праги сталася пожежа в чотиризірковому готелі Eurostars David, в результаті якої загинули дтроє людей. Про це повідомляє чеське видання Aktualne.

За попередніми даними, причиною пожежі став несправний кондиціонер на першому поверсі будівлі. Вогонь швидко поширився на кілька поверхів.

Пожежа в п'ятиповерховій будівлі почався близько 18:00 в суботу, до її гасіння залучили 17 одиниць техніки. Пожежники евакуювали з будівлі 34 людини, в основному іноземців.

Вогонь вдалося загасити близько 22:00. В результаті пожежі двоє людей загинули, ще дев'ять постраждали, п'ять з них знаходяться у важкому стані. Серед постраждалих двоє пожежників.

В свою чергу, як повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, громадян України немає серед постраждалих та загиблих в результаті пожежі.

«Серед загиблих українців немає. Серед постраждалих також на цей час немає. З'ясовуємо, чи були в готелі, тобто чи є серед евакуйованих», – цитує його «Європейська правда».

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