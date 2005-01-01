У центрі Києва сталася масштабна пожежа

На місці події працюють 19 одиниць основної та спецтехніки, задіяно 72 особи особового складу

У центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького,12 біля ЦУМу сталася пожежа у відселеній будівлі. Про це повідомила голова прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага.

«У центрі Києва горить відселений будинок. Головна небезпека цієї пожежі в тому, що вогонь може перекинутися на сусідні будівлі, пожежна техніка вже стягується. За попередніми даними, горить дах і верхній поверх. Площа пожежі - близько 600 квадратних метрів. Більше подробиць поки немає», - зазначила Водолага у коментарі LIGA.net.

Водолага додала, що є, ймовірно, 2 варіанти пожежі: це або підпал, або необережне поводження з вогнем з боку безхатченків.

Як повідомила прес-служба управління ДСНС у Києві, інформація про виникнення пожежі надійшла до оперативно-координаціного центру ГУ ДСНС Украни у м. Києві о 19:40.

Там уточнили, що пожежа сталася у відселеній будівлі на вул. Б. Хмельницького, 14.

Вогонь поширився на 5-6 поверхи будівлі.

Фото LIGA.net, УП, ДСНС

На місці події працюють 19 одиниць основної та спецтехніки, задіяно 72 особи особового складу.

Зазначимо, що на початку 2016 року підрядник найняв бригаду для вивезення будівельного сміття з будинку №12-14 на вулиці Богдана Хмельницького. З 14 січня по 25 лютого 2016 року робітники демонтували міжкімнатні дерев'яні перегородки в окремих приміщеннях п'яти квартир будинку. У результаті стався обвал, під час якого загинули двоє робітників.