За першу половину січня в пожежах загинули 106 українців

Взимку кількість пожеж зростає з настанням холодів

За неділю, 14 січня, жертвами побутових пожеж стали 11 осіб, троє з них – на Львівщині, ще десять отримали травми різного ступеня тяжкості. Рятувальники назвали цю цифру «новим антирекордом».

«Загалом, за перші два тижні нового року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 106 та 60 осіб відповідно», – йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До слова, в перший день нового року – 1 січня – в пожежах загинули 27 українців. Як зазначили рятувальники, взимку кількість загиблих у пожежах зростає з приходом похолодання.

Зазначимо, минулого року в пожежах в Україні гинуло в середньому 5 людей щодня.

Як стверджують у ДСНС, саме власна недбалість українців є основною причиною виникнення займань і як наслідок – загибелі людей. Черед основних причин пожеж – паління у ліжку, перевантаження електромережі та побутових приладів, старі обігрівачі, несправне пічне опалення, а також недбалість дорослих по відношенню до власних дітей. «Йдеться про залишені без нагляду сірники та яскраві запальнички у місцях, що легко доступні для малюків, а також численні випадки, коли малолітні діти залишаються вдома сам на сам з увімкненими електроприладами», – пояснили рятувальники.

Відтак у ДСНС вчергове закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема – слідкувати за станом та справністю електромережі, у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо, не курити в ліжку, не залишати малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяти їм бавитися сірниками. Також рятувальники закликали уникати перевантаження електричних мереж і не вмикати одночасно побутові електроприлади великої потужності.

Тим, хто використовує пічне опалення, рятувальники радять перевірити заходи безпеки і справність печі.