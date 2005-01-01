Унаслідок двох пожеж на Львівщині за минулу добу загинули троє людей

За минулу добу на Львівщині сталося дві пожежі у приватних будинках

За минулу добу на Львівщині сталося дві пожежі у приватних будинках, унаслідок яких загинули троє людей.

14 січня о 09:58 виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку в с. Корчин Сколівського району. Під час пожежі загинула 95-річна власниця будинку.

«Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку критому шифером, розміром 8х8 м, власниця будинку 1922 року народження», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту ЛОДА.

Пожежу ліквідовано о 10:57. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло власниці будинку. Також вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 60 м2, пошкодив стіни на площі 100 м2 та підлогу на площі 30 м2. Обставини події встановлюються.

Ще одна небезпечна подія сталася 14 січня у с. Осталовичі Перемишлянського району. Внаслідок пожежі у приватному цегляному будинку загинули двоє місцевих мешканців.

«О 13:18 надійшло повідомлення про пожежу в с. Осталовичі Перемишлянського району в цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 8х10 м, власник будинку 1978 року народження», – повідомили у департаменті з цивільного захисту ЛОДА.

На місці пожежі було виявлено тіла власника будинку та сусіда, місцевого жителя. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в кімнаті на площі 10 м2. Пожежу ліквідовано о 13:55.

Обставини події встановлюються.