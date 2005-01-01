Коло Свіржа знайшли спалений мікроавтобус з тілом його власника

На момент прибуття пожежників мікроавтобус був повністю охоплений вогнем

За кілька годин до Нового року у селі Глібовичі Перемишлянського району (коло Свіржа) на узбіччі дороги знайшли спалений мікроавтобус «Renault Trafic» з тілом його 28-річного власника.

«31 грудня о 19:56 у с. Глібовичі Перемишлянського району сталася пожежа в автомобілі “Рено Трафік” (автомобіль стояв на узбіччі дороги). На місці пожежі виявлено тіло власника авто, 1989 року народження», повідомив 1 січня департамент цивільного захисту ЛОДА.

У повідомленні не уточнюється характер смерті 28-річного чоловіка – зокрема, чи стала вона наслідком пожежі, чи автомобіль згорів уже пізніше. Усі обставини цього випадку має встановити поліція.

Як уточнює ДСНС, пожежники отримали виклик про палаючий автомобіль о 19:56 і на момент прибуття на місце події «Renault Trafic» був охоплений вогнем повністю.