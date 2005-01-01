У Трускавці через пожежу загинув пенсіонер

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 13:232790

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У суботу, 13 січня, в пожежі, що спалахнула у житловому будинку Трускавця, загинув 63-річний чоловік. Про це повідомило видання «Джерела Трускавця».

Повідомлення про спалах вогню надійшло о 9:55. Пожежа сталась у будинку на вулиці Суховоля, 38, в якому мешкало три родини. За словами працівників ДСНС, вогонь спалахнув у квартирі, де мешкав самотній 63-річний чоловік. Власник житла, що мав інвалідність через зір, загинув.

«Прибувши на місце події, ми побачили доволі неприємну картину – полум’ям було охоплено всю квартиру, господар оселі лежав поблизу вхідних дверей без ознак життя. На місце надзвичайної події прибула і слідчо-оперативна група та медики», - розповів підполковник служби цивільного захисту населення В’ячеслав Гординський.

Надзвичайникам вдалося приборкати полум’я о 10:38. Небезпеку поширення вогню на інші помешкання вдалось відвернути. Загалом пожежа знищила частину покрівлі у квартирі загиблого, та пошкодила стіни.

Причини пожежі з’ясовує оперативний підрозділ.

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