На Львівщині з охопленого вогнем будинку витягнули пенсіонерку, яка не могла сама пересуватись

Загорання відбулось через використання пічки для обігріву будинку

На Різдво Кам’янка-Бузькій рятувальники витягнули з охопленого вогнем будинку пенсіонерку, яка не могла самостійно пересуватись. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в квартирі в одноповерховому житловому будинку в м. Кам’янка-Бузька надійшло до рятувальників о 13:34 у неділю, 7 січня.

На момент пожежі у квартирі перебувала 79-річна власниця будинку. «Літня жінка через обмежені фізичні можливості не могла самостійно покинути помешкання. До прибуття рятувальників сусід виніс бабусю у коридор. Далі вогнеборці винесли жінку на руках на вулицю й передали медикам для надання подальшої допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Львівській області.

Пожежу локалізовано о 13:48 та ліквідовано о 13:53. Вогнем знищено частину речей домашнього вжитку та дрова.

Попередня ймовірна причина загорання – порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення.