У посиленому режимі на свята чергуватимуть 7 тис. рятувальників

7 тис. рятувальників, 2 тис. одиниць спецтехніки та один літак Державної служби з надзвичайних ситуацій будуть нести посилений режим служби на період свят. Про це повідомляється на сайті ДСНС.

«На період святкування новорічних свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби і перебувають у готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», – заявив голова відомства Микола Чечоткін.

Всього до 8:00 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки ДСНС. Крім того, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває авіація ДСНС - літак Ан-26.

Зокрема, в кожному регіоні країни рятувальники проводять уточнення місць масових заходів. Також посилено моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

«З 30 грудня по 2 січня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних в проведенні заходів щодо святкування новорічних свят, і в разі спільних дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вихідні на Новий 2018 рік в Україні триватимуть три дні - з 30 грудня по 1 січня включно. 31 грудня в 2017 році припадає на неділю. 7 січня (Різдво) 2018 року теж припадає на неділю, тому понеділок, 8 січня, буде неробочим днем.