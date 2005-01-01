У новорічну ніч правоохоронці Львівщини працюватимуть у посиленому режимі

31 грудня та 1 січня правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Основні зусилля поліцейських будуть скеровані на попередження та недопущення вчинення кримінальних злочинів, порушень публічного порядку та використання піротехнічних засобів під час масових заходів з нагоди святкування Нового 2018 року.

Як інформують у ГУ НП у Львівській області, у Львові основну увагу правоохоронці приділятимуть охороні публічної безпеки у центральній частині міста, де проходить різдвяний ярмарок, біля ялинки на проспекті Свободи та на площі Ринок, де проводитимуться масові заходи.

«31 грудня та 1 січня особовий склад поліції Львівщини працюватиме у посиленому режимі. Збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на правопорушення, створені додаткові слідчо-оперативні групи, а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких входять експерти-вибухотехніки та кінологи. Також хочу нагадати, що рішенням міськради заборонено використання піротехнічних засобів – це є адміністративне правопорушення, за яке передбачений штраф», - розповів начальник управління превентивної діяльності ГУ НП у Львівській області полковник поліції Мирон Чорній.