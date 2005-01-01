У Львові горіли склади з лакофарбовими виробами

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У понеділок, 15 січня, на вул. Рудненській, 14а, що у Залізничному районі Львова, виникла пожежа на складах, де зберігаються лакофарбові вироби. Про це ZAXID.NET розповіли у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники

У прес-службі ДСНС Львівщини зазначили, що згоріло виробниче приміщення по виготовленню повітропроводів. Унаслідок пожежі згоріло 600 м2 покрівлі та приблизно 400 м2 перекриття. Рятувальники локалізували пожежу приблизно в 11:40 та повністю ліквідували о 12:40.

На місці були присутні 8 машин спецтехніки та 43 працівники ДСНС. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.