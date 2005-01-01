У Брюховичах пожежники винесли з палаючого будинку паралізованого пенсіонера

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 09:522960

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У Брюховичах пожежники винесли з палаючого будинку паралізованого пенсіонера
фото ДСНС
Пожежа виникла у будинку на вул. Ряснянській

У суботу, 20 січня о 06:38 Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селищі Брюховичі на вул. Ряснянській. Під час пожежі у будинку перебув чоловік, який не міг самостійне рухатися. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

«Пожежа виникла в цегляному двоповерховому житловому будинку. До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятуальні підрозділи м. Львова. Під час ліквідації пожежі у будинку було виявлено та виведено на свіже повітря 66-річного чоловіка, який самостійно не міг покинути будівлю», - повідомляють рятувальники.

О 07:20 пожежу вдалось локалізувати, та о 07:31 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 м2. До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальника та 4 одиниці спецтехніки.Обставини події встановлюють.

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