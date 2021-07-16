Двоє людей потрапили до лікарень після укусу змій у Самбірському районі

У четвер, 15 липня, двох мешканців Львівщини госпіталізували після укусів змій. Обидва випадки сталися у Самбірському районі: один – у лісі поблизу с. Вовче (Турківська ТГ), інший – у с. Верхнє Висоцьке (Боринська ТГ). Про це інформує департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

40-річний львів’янин потрапив у лікарню після того, як 13 липня у лісі під час збирання грибів його в коліно правої ноги вкусила змія. Чоловіка госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню у стані середнього ступеня важкості.

Також близько 16:00 в Турківську лікарню у стані середнього ступеня важкості госпіталізували мешканку с. Верхнє Висоцьке 1987 року народження. Жінку вкусила змія на присадибній ділянці.

Зазначимо, що на Львівщині трапляється лише один вид отруйних змій – гадюка звичайна. Вона невелика, має довжину до 75 см, тіло товсте, голова округло-трикутна, приплюснута. Колір – або чорний, або коливається від сірого до коричневого з оливковими та червоно-бурими відтінками і має виражений зигзагоподібний малюнок уздовж хребта.

Трапляються гадюки у високій траві, кущах, лісі, тому вирушаючи на природу рятувальники радять взувати високе щільне взуття, яке змія не зможе прокусити. При зустрічі з гадюкою не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різких рухів, а натомість спокійно відійти.

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