Мешканець Самбірського району на Львівщині потрапив до лікарні через укус змії. Плазун вжалив чоловіка в ногу біля його будинку.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився на власному подвір’ї потерпілого у с. Лопушно, що належить до Ралівської ТГ, 12 липня близько 17:00.

Чоловіка 1991 року народження доставили до Самбірської ЦРЛ. Начмед лікарні Степан Саврун уточнив ZAXID.NET, що чоловік перебуває в реанімації, його стан стабільний.

Змії трапляються у високій траві, кущах, лісі, тому вирушаючи на природу рятувальники радять взувати високе щільне взуття, яке плазуни не зможуть прокусити. При зустрічі зі зміями не варто панікувати, наближатися до них чи робити різких рухів, а натомість спокійно відійти подалі. МОЗ надало рекомендації як поводитися при укусах змій.