На Львівщині трапляється лише один вид отруйних змій – гадюка звичайна

До лікарень Львівської області упродовж 10 липня госпіталізували через укуси змій трьох людей, серед яких одна дитина. Усі потерпілі перебувають у стані середньої важкості.

Як інформує прес-служба ДСНС Львівщини, о 14:55 до служби порятунку надійшло повідомлення про львів’янку 1987 року народження, яку змія вкусила в палець правої стопи. Її госпіталізували до Перемишлянської центральної районної лікарні.

0 17:48 рятувальників повідомили про дівчинку 2008 року народження із села Свидник Східницької ОТГ, яку змія вкусила в ліву гомілку. Її госпіталізували до Турківської ЦРЛ. До цієї ж лікарні пізніше потрапила мешканка с. Карпатське Боринської ОТГ 1970 року народження. Її змія вкусила в праву п’ятку.

Нагадаємо, що на Львівщині трапляється лише один вид отруйних змій – гадюка звичайна. Вона порівняно невелика – переважно має довжину до 75 см, тіло товсте, голова округло-трикутна, приплюснута. Колір – або чорний, або коливається від сірого до коричневого з оливковими та червоно-бурими відтінками і має виражений зигзагоподібний малюнок уздовж хребта.

Трапляються гадюки у високій траві, кущах, лісі, тому вирушаючи на природу рятувальники радять взувати високе щільне взуття, яке змія не зможе прокусити. При зустрічі з гадюкою не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різких рухів, а натомість спокійно відійти подалі. При укусі змії потрібно відсмоктати отруту, обмежити рухомість постраждалої частини тіла та якогомога швидше доправити людину до лікарні. Аби прискорити виведення отрути, варто пити більше чаю та лужної мінеральної води.