Змія вкусила 9-річного хлопчика в руку

У середу, 7 липня, у селищі Східниця на Львівщині змія вкусила 9-річного хлопчика. Дитину у важкому стані госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, інцидент трапився увечері 7 липня близько 21:30. 9-річний хлопець з Бібрки разом з батьками відпочивав у курортному селищі Східниця. Під час відпочинку на природі змія вкусила дитину в руку. Постраждалого госпіталізували в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні. Попередньо відомо, що стан хлопчика – важкий.

Надзвичайники застерігають мешканців області бути обережними та уважними, перебуваючи у лісі чи на природі. Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Потрібно бути уважним у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.