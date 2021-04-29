На Сколівщині через укус змії 39-річний чоловік потрапив у реанімацію
Зараз чоловік у стані середнього ступеня важкості
Змія вкусила чоловіка у кисть правої руки
У середу, 28 квітня, до реанімації Сколівської центральної районної лікарні потрапив чоловік, якого в руку вкусила змія. В прес службі ДСНС Львівщини повідомили, що це перший випадок нападу змій цього року.
Інцидент трапився по обіді, близько 16:30. Змія вкусила чоловіка у кисть правої руки. Його у стані середнього ступеня важкості госпіталізували. Зараз постраждалий у реанімації. Відомо, що чоловікові 39 років, він харків’янин.
Прес служба ДСНС повідомила, що це перший випадок укусу змії цього року. Надзвичайники застерігають і нагадують, наближаться різко і швидко до змій – небезпечно. Побачивши змію не слід панікувати і бігти, а краще спокійно і тихо відійти назад.
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