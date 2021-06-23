Двоє мешканців Львівщини потрапили до лікарні після укусів змій
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У спеку на Львівщині активізувалися змії
У вівторок, 22 червня, на Львівщині двоє людей постраждали від укусів змій. Їх госпіталізували.
Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, близько 14:00 у селі Батятичі Кам’янка-Бузької ОТГ Львівського району 38-річну місцеву мешканку вкусила змія. Постраждалу у стані середньої важкості госпіталізували в Кам’янка Бузьку ЦРЛ.
Увечері того ж дня близько 19:30 у селі Розгірче на Стрийщині від укусу змії постраждав 14-річний місцевий підліток. Хлопця у стані середньої важкості госпіталізували в Стрийську ЦРЛ.
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