У спеку на Львівщині активізувалися змії

У вівторок, 22 червня, на Львівщині двоє людей постраждали від укусів змій. Їх госпіталізували.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, близько 14:00 у селі Батятичі Кам’янка-Бузької ОТГ Львівського району 38-річну місцеву мешканку вкусила змія. Постраждалу у стані середньої важкості госпіталізували в Кам’янка Бузьку ЦРЛ.

Увечері того ж дня близько 19:30 у селі Розгірче на Стрийщині від укусу змії постраждав 14-річний місцевий підліток. Хлопця у стані середньої важкості госпіталізували в Стрийську ЦРЛ.