Змія вкусила львів'янина під час сходження на гору Великий Верх

У понеділок, 21 червня, поблизу гори Плай на Закарпатті 17-річного туриста зі Львова вкусила змія. Хлопця госпіталізували.

Як повідомили в ДСНС Закарпаття, інцидент трапився увечері 21 червня. Хлопець у складі групи з семи осіб рухався в бік гори Великий Верх, коли плазун вкусив його в ногу. Ще певний час львів’янин намагався іти за маршрутом, але врешті-решт його друзі о 17:00 подзвонили до рятувальників та попросили допомоги в транспортуванні потерпілого.

Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Нижні Ворота знайшли туристичну групу, що рухалася назустріч рятувальникам, і спустили постраждалого хлопця до підніжжя гори. Далі його транспортували до селища Воловець та передали лікарям бригади екстреної медичної допомоги.