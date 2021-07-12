Щороку у реанімаційне відділення "Чорнобильської лікарні" через укус гадюки потрапляє понад 20 дітей

У суботу ввечері, 10 липня, до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували 13-річну мешканку Турківського району, яку у ліву ногу вкусила гадюка. Дівчина в реанімації, повідомив ZAXID.NET лікар-анестезіолог Центру Тарас Борачок.

За словами лікаря, дівчина при свідомості. Вона розповіла лікарям, що у суботу після обіду збирала суниці, коли несподівано набрела на гадюку, яка вкусила її у ліву ногу, в гомілку.

Батьки дівчини відразу звернулися в Турківську центральну районну лікарню, де їй надали допомогу, і ввечері госпіталізували до Львова, в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

«Під час госпіталізації у дівчини були загальна слабкість, блювота, масивний набряк гомілки, який прогнозовано може ще збільшуватися. За словами пацієнтки, гадюка була доволі велика, тож можна передбачити, що дитині дісталася велика доза отрути. Вона буде у реанімації до тих пір, поки ми не побачимо, що набряк почав спадати. А далі продовжить лікування у педіатричному відділенні», – каже Тарас Борачок.

Як уникнути зустрічі з гадюкою?

Лікарі Центру кажуть, що щороку через укуси змій до них потрапляє понад 20 дітей, здебільшого з гірських районів. Цього року вже постраждали троє дітей. Аби уникнути небезпеки, медики радять:

- Побачили змію – не робіть різких рухів і почекайте, доки гадюка не відповзе, адже, як правило, змія просто не побачить нерухомий об’єкт.

- Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно можуть жити змії, вибирайте одяг, що захистить від укусів. Це довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани потрібно заправити в черевики.

- Щоб відлякати змію, перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду – пошурхотіть чи постукайте палицею.

- Не торкайтеся неперевірених предметів руками. Змії часто ховаються в старих пеньках, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

Що робити, якщо гадюка таки вкусила?

Укус змії не смертельний за умови вчасного надання медичної допомоги, проте можливі серйозні наслідки.

1. Намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікарні, адже лише медики зможуть надати необхідну допомогу.

2. Зберігайте спокій, зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття та іммобілізуйте її підручним засобами.

3. Місце укусу обробіть антисептиком.

4. Прикладіть до рани лід, обгорнутий в тканину

5. Пийте багато води, якщо є прийміть 1-2 таблетки ліків від алергії.