Хлопця з реанімації перевели у педіатричне відділення, де він продовжує лікування

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру госпіталізували 12-річного мешканця Яворівського району, якого у ногу вкусила гадюка. Стан хлопця, за словами лікарів, був важкий, але не критичний. Його госпіталізували у реанімаційне відділення Центру.

Як повідомив ZAXID.NET лікар-анестезіолог Центру Тарас Борачок, хлопець гостював в одному із сіл Мостиського району, де на подвір’ї зустрівся з гадюкою. Вона вкусила його у праву ногу, в ділянку гомілко-ступневого суглоба.

«Стан хлопця був важкий, але не критичний, він був при свідомості. Пацієнт скаржився на біль, набряк у місці укусу, нудоту, блювоту. У місці укусу була синюшність і чітко було видно дві цятки, які залишаються після укусу гадюки», – каже Тарас Борачок.

Це сталося 19 червня. Хлопець три дні провів у реанімації. Учора його перевели у педіатричне відділення, де він продовжує лікування. Набряк у місці укусу вже зійшов, синюшність значно зменшилася.

За словами Тараса Борачка, цього року це вже другий випадок, коли діти після укусу змій потрапляють до лікарні. Перед хлопцем у відділенні реанімації була дитина з симптомами, які характерні для укусу гадюки, але лікарі не побачили двох характерних цяток, тож до кінця невідомо від укусу кого постраждала дитина.