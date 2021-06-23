До відділення раннього дитинства (тут приймають дітей до трьох років) львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ доставили одномісячного малюка з одного із районів Львівщини, у роті якого була суцільна рана з нальотом. Після огляду маляти, лікарі запідозрили дифтерію і викликали на допомогу дитячих інфекціоністів. Через це вже готувалися закривати лікарню на карантин, повідомили 23 червня на сайті ОХМАТДИТу.

Педіатри ретельно обстежили дитину, детально розпитали маму про все, що пов’язано з малюком. Залишалася підозра на дифтерію, коли завідувачка відділення лікарні Оксана Короляк звернула увагу зелену пустушку на столі.

Мама малюка розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати на пустушку «зеленкою» від молочниці.

Педіатри ОХМАТДИТу були шоковані такою порадою. Нарешті стало зрозуміло, що спричинило сильний опік слизової у немовляти.

З опіком лікарі впорались. Малюк з мамою вже поїхав додому.