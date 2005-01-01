Двоє народних депутатів оголосили про вихід з фракції БПП

Народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар заявили, що вирішили вийти із фракції «Блок Петра Порошенка», повідомив Віктор Кривенко на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з Павлом Кишкарем офіційно оголосили про вихід з фракції БПП. Причини, які змусили нас перебувати у фракції більше неактуальні», – написав він.

«Ми не голосували ні за пенсійну реформу, ні за кодекси, ні за «аудитора з торби» НАБУ, ні за декларації для громадських активістів-антикорупціонерів. Утиски НАБУ, тиск на антикорупційний комітет, Ротердам + та купа іншого проти чого ми виступаємо», – заявив Кривенко.

З його слів, якщо коаліційна угода і надалі не буде доотримуватися, то вони вийдуть з неї також.

Він також оприлюднив відео, на якому була зачитана заява.

Зазначимо, вихід з фракції чи вступ до неї є завершеним після того, як про нього повідомить з парламентської трибуни голова Верховної Ради.

Кишкар і Кривенко – члени «Народного Руху України». Обидва потрапили до парламенту за списками політичної партії «Самопоміч» на виборах, які пройшли в листопаді 2014 року, але були виключені з її парламентської фракції наприкінці літа 2015 року за підтримку закону, який покликаний надати більше прав окупованим бойовиками територіям Донбасу. Пізніше обоє приєдналися до фракції «Блоку Петра Порошенка». В травні 2017 року Кривенко очолив НРУ.