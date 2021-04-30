Лобове зіткнення автобуса і легковика сталося біля Коломиї

Поблизу Коломиї Івано-Франківської області у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль KIA та рейсовий автобус. Двоє людей загинули, повідомила поліція Івано-Франківської області.

Аварія сталася у п’ятницю, 30 квітня, приблизно о 15:00 в селі Корнич, що на Коломийщині. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля KIA та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика – обоє жителі Одеси.

Фото поліції

У рейсовому автобусі сполученням Івано-Франківськ – Снятин перебували близько 23 осіб. Шістьох з них доставили до лікарні, інших медики оглянули на місці.