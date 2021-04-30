Двоє одеситів загинули в зіткненні рейсового автобуса з легковиком біля Коломиї
В ДТП потрапив автобус Івано-Франківськ – Снятин»
Лобове зіткнення автобуса і легковика сталося біля Коломиї
Поблизу Коломиї Івано-Франківської області у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль KIA та рейсовий автобус. Двоє людей загинули, повідомила поліція Івано-Франківської області.
Аварія сталася у п’ятницю, 30 квітня, приблизно о 15:00 в селі Корнич, що на Коломийщині. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля KIA та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика – обоє жителі Одеси.
Фото поліції
У рейсовому автобусі сполученням Івано-Франківськ – Снятин перебували близько 23 осіб. Шістьох з них доставили до лікарні, інших медики оглянули на місці.
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