Водій Renault не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху

У понеділок, 19 липня, внаслідок зіткнення із вантажівкою Tata у місті Бурштин Івано-Франківської області загинуло двоє осіб. ДТП сталася близько 06:15, коли водій легковика Renault не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок зіткнення 36-річний водій Renault загинув на місці події, одним із його пасажирів був відомий футболіст Ігор Цимбалістий, внаслідок отриманих травм невдовзі помер у лікарні. Усього у салоні Renault, окрім водія, перебувало ще троє осіб. Двоє із них наразі перебувають у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, інформація про аварію у Бурштині надійшла 19 липня близько 06:15. За попередньою версією правоохоронців, 36-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем Renault не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем Tata.

«Вантажівкою керував 27-річний мешканець Львівщини. Водія вантажівки та його пасажира оглянули медики, вони отримали незначні тілесні ушкодження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Renault загинув на місці події, а трьох пасажирів з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Пізніше 31-річний пасажир помер у лікарні від отриманих травм у результаті аварії», – йдеться у повідомленні полції.

Як повідомила Галка, пасажиром Renault, який помер у лікарні виявився відомий футболіст Ігор Цимбалістий. Його знають за виступами в обласних футбольних та футзальних турнірах. Грав за професійні команди “Енергетик” з Бурштина та “Єдність” з Плисок. Остання його команда – “Прикарпаття-Тепловик” з Івано-Франківська.

У водія вантажного автомобіля відібрали кров для перевірки на стан сп’яніння, результат показав, що водій у момент ДТП був тверезиим.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху.