За попередніми даними, водій-прикордонник був тверезий

У селищі Великий Березний внаслідок наїзду автомобіля загинув 12-річний хлопчик. За кремом авто був 24-річний працівник Державної прикордонної служби. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Про трагічну ДТП повідомили користувачі соцмереж. Повідомлялося, що водій на швидкості збив дитину. Хлопчик на велосипеді переїжджав з одної сторони дороги на іншу. Аварія сталася неподалік місцевої школи-інтернату.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДБР у Львові, ДТП сталася ввечері суботи, 17 липня, близько 21:30. Водієм автомобіля виявився прикордонник 1997 року народження. За попередньою інформацією, алкоголю у крові водія не виявили.

Наразі вирішуються питання про призначення експертиз для визначення причин автомобільної аварії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до загибелі потерпілого). За скоєне водієві загрожує до 10 років ув’язнення.