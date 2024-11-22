Правоохоронці повідомили двом перевізникам про підозру

Двоє підприємців з Тернопільщини оформляли чоловіків призовного віку на посади водіїв міжнародних перевезень і допомагали їм виїхати з України під час воєнного часу. Правоохоронці вручили підозри організаторам незаконного каналу переправлення ухилянтів. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Під час розслідування працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Тернопільщини розкрили схему, за якою перевізники допомагали перетинати кордон чоловікам. Шість жителів області оформили водіями з міжнародних перевезень. Після того чоловіки їхали за кермом автобуса міжнародних перевезень чи вантажівки через кордон в одну з країн Євросоюзу. Щойно їх клієнт опинявся за межами країни, то організатори звільняли його з фірми. Таким чином упродовж 2023 року шестеро чоловіків призовного віку втекли з України.

«Слідчі встановили, що фігуранти допомагали з виїздом переважно своїм знайомим, щоб бути впевненим, що домовленість між ними залишиться таємницею і ніхто про це не дізнається. Документи, які втікачі показували на кордоні задля безперешкодного перетину, – фіктивні договори про прийом на посади водіїв», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 22 листопада.

Під час обшуків в помешканнях двох перевізників та в офісах їх фірм правоохоронці вилучили комп’ютери та документи, які свідчили про їхню причетність до злочинної діяльності. Обом зловмисникам поліцейські вручили підозри за ч. 1 та 2 ст. 332 КК України (Організація та незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Одному з чоловіків правоохоронці вручили підозру заочно, оскільки на даний час встановлюється його місцеперебування. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.