За півроку злочинна група заробила понад 3 млн грн на ухилянтах

На Тернопільщині працівники СБУ спільно з поліцейськими викрили міжрегіональний канал переправлення ухилянтів в Молдову. Незаконний бізнес організували двоє 24-річних тернополян, а допомагали їм жителі з Тернопільщини та Буковини. За півроку організатори заробили майже 3 млн грн.

Під час розслідування працівники СБУ з’ясували, що двоє 24-річних тернополян долучили до свого нелегального бізнесу ще 5 спільників. Усі чоловіки підшуковували охочих виїхати за межі України. Коли бажаючі військовозобов’язані знаходилися, то їм пропонували потрапити в Молдову поза межами пунктів пропуску.

Тернополяни, які організували незаконний бізнес, чітко розподілили між своїм співучасниками обов’язки. Троє членів спеціалізувалися на пошуку потенційних «клієнтів». Їхня спільниця перевозила військовозобов’язаних чоловіків до прикордонної зони. Житель Дністровського району Буковини допомагав їм безперешкодно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

«Координацію усіх учасників злочинної групи та поділ грошей за переправлення ухилянтів здійснювали організатори схеми. Вартість послуг для військовозобов’язаних коливалася від 8 до 10 тис. доларів з однієї людини», – повідомили в СБУ Тернопільщини в понеділок, 23 вересня.

Одного із співучасників та кількох ухилянтів затримали прикордонники Буковини неподалік з державною межею. За допомогою свідчень військовозобов’язаних правоохоронцям вдалося вийти на міжрегіональний канал незаконного виїзду за кордон.

Під час спецоперації правоохоронці провели понад 50 обшуків на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей. Під час слідчих дій у зловмисників вилучили 93 тис. доларів, 7,5 тис. євро та 147, 5 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки, документи та записи «чорнової бухгалтерії».

Також в організаторів з Тернополя поліцейські вилучили автомобілі преміумкласу: Audi e-tron, Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz, Porsche Cayenne. За даними керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, виїжджати ухилянтам за кордон допомагали відомі в Тернополі дрифтери.

«Це власники тих елітних авто, які влаштовували дрифт у центрі Тернополя, порушуючи громадський порядок та наражаючи на небезпеку всіх учасників дорожнього руху», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Сімом членам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Чотирьом з підозрюваних обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Ще троє членів злочинної групи чекають на обрання запобіжного заходу.