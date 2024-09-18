Житель Хмельниччини працював ще з декількома спільниками

На Буковині хмельничанин організував незаконний канал переправлення ухилянтів в Молдову. Чоловік підшуковував бажаючих військовозобов’язаних, привозив їх в Дністровський район Чернівецької області і звідти відправляв за кордон. За поїздку чоловіки платили по 10 тис. доларів.

Під час розслідування поліцейські встановили, що житель Хмельниччини долучився до протиправної схеми заробітку від незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Він працював разом зі спільниками з Буковини. Всі учасники схеми підшукували охочих виїхати до Молдови. Вартість послуг сягала 10 тис. доларів з чоловіка.

«Підозрюваний особисто зустрічав та перевозив військовозобов’язаних на територію Дністровського району, де надав їм необхідну консультацію щодо подальшого перетину українсько-молдовського кордону», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 18 вересня.

Загалом хмельничанину вдалося заробити 30 тис. доларів. Зловмисника затримали оперативники 31 прикордонного загону при спробі незаконно переправити трьох чоловіків через держкордон. Покинути країну хотіли жителі Київської та Рівненської областей віком від 23 до 43 років його викрили правоохоронці.

Прокурор Дністровської окружної прокуратури повідомив про підозру 26-річному жителю Хмельницької області за ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Чоловіку загрожує до 9 років ув’язнення.