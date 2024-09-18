Правоохоронця затримали під час передачі йому грошей

Прикордонник з Буковини переводив ухилянтів через кордон з Румунією. Правоохоронець перевозив чоловіків в особистому авто та сам з ними пішки проходив ліс до кордону з Румунією. Вартість послуги для ухилянтів коштувала 6 тис. євро. Працівники ДБР та спецпрокуратури затримали 15 вересня прикордонника під час передачі йому грошей.

Під час розслідування встановили, що 59-річний працівник прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону від липня 2024 року допомагав ухилянтам переходити через державний кордон. Він забирав охочих в обумовленому місці. Спочатку віз їх на власному авто.

«Він особисто обирав безпечний маршрут, оминаючи контрольні пости, а після прибуття до відправного пункту обіцяв вказати напрямок руху пішки через гірську місцевість», – повідомили в Спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Ціна послуги складала 6 тис. євро з особи. Наразі слідство з’ясовує, скільком чоловікам прикордонник допоміг дістатися інших країн.

«Працівники ДБР затримали правоохоронця 15 вересня “на гарячому” під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну.​​​​​​. Прикордонник на місце зустрічі приїхав на своєму авто», – повідомили в територіальному управління ДБР в Хмельницькому в середу, 18 вересня.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.