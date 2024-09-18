Чоловіка в багажнику авто виявили на одному із блокпостів

На Буковині 29-річний військовослужбовець однієї з військових частин організовував для ухилянтів поїздки за кордон в багажнику авто. Нелегальну схему викрили при перевірці автомобіля на одному із блокпостів, коли правоохоронці виявили в багажнику ухилянта. Як з’ясувалося згодом, чоловік за можливість доїхати ближче до кордону заплатив 6 тис. доларів. Потім він мав би пішки перейти кордон з Румунією.

Чоловіка в багажнику виявили на одному з поліцейських постів неподалік кордону з Румунією. Прикордонники Чернівецького загону зупинили легковий автомобіль марки Daewoo. В ньому, окрім водія, перебувало ще двоє пасажирів – чоловік і дівчина.

Під час розмови з прикордонниками водій почав стверджувати, що просто підвозить знайомих в один з населених пунктів, який розташований неподалік державного кордону. Однак під час огляду автомобіля в багажнику прикордонники виявили ще одного чоловіка.

«Правоохоронці з’ясували, що мешканець Івано-Франківської області заплатив за те, що його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут незаконного перетину кордону з України до Румунії», – повідомили в Західному регіональному управління Держприкордонслужби в середу, 18 вересня.

Організатором незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків виявився 29-річний головний сержант однієї з військових частин. У Спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили ZAXID.NET, що військовий особисто підшуковував клієнтів, пропонував їм за гроші виїхати за кордон. Для реалізації свого плану він найняв водія з місцевих, який мав би в багажнику доставляти ухилянтів ближче до кордону.

«Головний сержант за 6000 доларів США провів для свого “клієнта” інструктаж щодо механізму переходу державного кордону, надав йому відповідні поради та вказівки», – повідомили в Спецпрокуратурі в середу, 18 вересня.

Ухилянта учасники схеми помістили в багажник, сержант разом із знайомою сіли на пасажирські місця, а водій мав їх довести в село, яке розташоване близько до кордону. Однак поліцейські та прикордонники зупинили авто на блокпості. Всіх причетних тимчасово затримали, на чоловіка, який їхав в багажнику, склали матеріали про адміністративне правопорушення та передали представникам ТЦК.

Перевіряється причетність до злочинів інших осіб. Головному сержанту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років. Наразі слідство встановлює причетність до перевезення ухилянтів й інших пасажирів автомобіля. Суд обрав для військового міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.