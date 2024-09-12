Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Вадиму Цалаю, який пообіцяв ухилянту за хабар організувати виїзд за кордон. За це обвинуваченому призначили 200 годин громадських робіт.

Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, у жовтні 2022 року Вадим Цалай пообіцяв знайомому призовного віку за 700 доларів винагороди організувати виїзд за кордон. Зокрема, обвинувачений мав внести дані клієнта у систему «Шлях» в якості водія для перевезення гуманітарної допомоги.

У суді Вадим Цалай свою вину не визнав. Він розповів, що після початку повномасштабної війни отримав дозвіл від Волинської ОВА на перевезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Із тих пір почав займатися волонтерською діяльністю. За словами обвинуваченого, у вересні 2022 року із ним звʼязався чоловік, який хотів перетнути кордон і пропонував гроші за допомогу в оформленні виїзду до Польщі. Відтак, Вадим Цалай відвів нового знайомого в адміністрацію, де останньому сказали заповнити анкету кандидата для перевезення гуманітарної допомоги. Тоді обвинувачений нібито вирішив підзаробити й попросив у чоловіка 100 доларів за пришвидшення процесу, хоча ніякого впливу на це не мав.

Згідно з матеріалами судової справи, прокурори не надали достатньо доказів того, що обвинувачений сприяв незаконному переправленню військовозобовʼязаного через державний кордон. Втім, він взяв гроші за нібито вплив на позитивне рішення обласної держадміністрації.

Суддя Олексій Шишилін визнав Вадима Цалая винним за ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою) та призначив 200 годин громадських робіт. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.