29-річний чоловік вже раніше отримував підозру по допомозі ухилянтам

Тернополянин за 9000 доларів організовував виїзд військовозобов’язаних за кордон через невизнане Придністров’я. Чоловік пропонував клієнтам потрапити обхід пунктів пропуску. Правоохоронці встановили, що 29-річний тернополянин вже не вперше отримує підозру за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Працівники Кременецького відділу поліції вийшли на слід організатора незаконного каналу виїзду за кордон ухилянтів. 29-річний тернополянин за 9000 доларів обіцяв чоловікам потрапити у невизнане Придністров’я. Перехід його клієнти мали здійснювати в обхід пунктів пропуску, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 20 вересня.

Також за ці гроші і за бажанням клієнта входила й послуга оформлення статусу біженця. Попередньо організатор домовився з одним із клієнтів про суму авансу для того, щоб він почав готуватися до переправлення в Придністров’я.

Зловмисника затримали при отриманні ним частини грошей

«Поліцейські затримали організатора одразу після отримання авансу в розмірі 4 тис. доларів. Зібравши достатньо доказів, ми оголосили тернополянину про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України», – розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Кременецького райвідділу поліції Ігор Яблонський.

Також під час розслідування з’ясувалося, що 29-річний тернополянин вже має подібну підозру. В суді розглядається справа за вчинення ним аналогічного злочину, але в складі організованої групи. Він та ще троє тернополян підробляли довідки ВЛК про визнання військовозобов’язаних чоловіків обмежено придатними. Групу поліцейські викрили в січні 2024 року.

Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тернополянину загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.