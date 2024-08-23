Завдяки допоможі жінки одному ухилянту вдалося виїхати за кордон

На Тернопільщині правоохоронці викрили жительку Чорткова, яка допомагала виїжджати за кордон військовозобов’язаним чоловікам. Зловмисниця зводила ухилянтів з жінками з інвалідністю і допомагала укладати з ними шлюби. Працівники СБУ встановили, що завдяки такому фіктивному шлюбу одному ухилянту вдалося виїхати за кордон. Звідниці загрожує до 7 років ув'язнення.

Працівники СБУ та поліцейські під час розслідування викрили 52-річну жительку Чорткова. Жінка допомагала знайомим військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон, повідомили в СБУ Тернопільщини.

«Як з’ясувалося, чортківчанка, маючи серед знайомих жінку з інвалідністю, вирішила зайнятися пошуком військовозобов’язаних чоловіків, які були готові на все заради можливості перетнути державний кордон. Одному женихові вдалося виїхати з України завдяки фіктивному шлюбу», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 23 серпня.

Жінка з інвалідністю, на якій одружився ухилянт і супроводжував її за кордон, того ж дня повернуся додому. Організаторка незаконного каналу виїзду ухилянтів після повернення жінки почала пошуки чергового кандидата на одруження.

Такий чоловік знайшовся одразу на наступний день. Однак одружити його з жінкою з інвалідністю жителька Чорткова не встигла, бо її затримали правоохоронці.

Поліцейські оголосили чортківчанці про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (Сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Слідчі Чортківського районного управління поліції наразі з’ясовують роль у цій справі жінки, котра погоджувалася на фіктивні шлюби. Організаторці загрожує до 7 років позбавлення волі.