Спільники заклали вибухівку під залізничні рейки

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області визнав винними у диверсії двох місцевих жителів віком 29 та 30 років, які на замовлення російських спецслужб підірвали залізничну колію. Вони намагалися пустити під укіс вантажний поїзд. За скоєне кожен із чоловіків отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 9 листопада, представник ФСБ завербував обох чоловіків у листопаді 2024 року, коли ті шукали легких заробітків у телеграм-каналах. За гроші обвинувачені погодилися встановити камеру відеоспостереження на залізничному перегоні в селі Лошківці.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Згодом один із них отримав посилку з компонентами для виготовлення вибухового пристрою з дистанційним керуванням. Чоловіки зібрали його в гаражі села Томашівка Хмельницького району.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

18 грудня 2024 року спільники встановили та підірвали вибухівку на колії між станціями Ярмолинці та Дунаївці. У цей час ділянкою рухався вантажний потяг. Машиніст встиг вчасно його зупинити, тож ніхто не постраждав. Після ремонту колії потяг продовжив рух.

За даними слідства, вибух пошкодив рейку та дві залізобетонні шпали. На відновлення колії «Укрзалізниця» витратила майже 91 тис. грн.

Фото поліції з місця події

Після диверсії чоловіки намагалися приховати сліди злочину й пересіли в інший автомобіль. Однак правоохоронці затримали їх через кілька годин, а під час обшуків вилучили залишки вибухівки та мобільні телефони з доказами їхньої причетності до підриву.

У СБУ після затримання повідомляли, що один із чоловіків виявився наркозалежним, а інший самовільно залишив військову частину та переховувався.

Під час судового розгляду справи один з обвинувачених заперечував, що мав намір вчинити диверсію. Він стверджував, що діяв під погрозами представника російських спецслужб, а частину вибухівки нібито замінив безпечною сумішшю. Водночас чоловік підтвердив, що спілкувався з представником РФ, встановив камеру та заклав вибуховий пристрій на колії. Другий обвинувачений визнав, що знімав вибух на телефон, але заперечував, що знав про намір підірвати залізницю.

Суддя Олексій Сосна визнав обох чоловіків винними за ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив кожному по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджені мають солідарно відшкодувати «Укрзалізниці» майже 91 тис. грн за пошкоджену колію. Також один із чоловіків має сплатити 134,3 тис. грн витрат на залучення експертів, а інший – 11,1 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.