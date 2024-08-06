Зловмисники викрадали товар, який напередодні поскладували в підвалі підприємства

Двоє тернополян накрали електроінструментів на 350 тис. грн. Чоловіки протягом двох місяців потроху виносили шурупокрути, болгарки, дрельки, генератори та інше обладнання. Весь цей товар складувався в підвалі підприємства, а зловмисники його просто ховали в робочі сумки і виносили. Тепер винуватцям загрожує до 8 років ув’язнення.

В поліцію звернувся приватний підприємець, який розповів, що в нього зі складу зникло чимало електроінструментів. Чоловік додав, що він орендував складське приміщення на вул. Текстильній в Тернополі. Там і зберігали товар. Зникнення техніки власники виявили не одразу, а заяву в поліцію написали після того, як в підвалі побачили порожні коробки та кейси від електроінструментів.

Підприємці провели ревізію і виявили суттєву нестачу. Серед викраденого – гайко- та шурупокрути, болгарки, дрельки, інверторні генератори, шліфувальні машинки та інша техніка.

«Працівники карного розшуку разом зі слідчими поліції встановили, що до крадіжки причетні двоє тернополян. Чоловіки мали доступ до складу і час від часу заходили туди, щоб викрасти товар. Електроінструменти виносили в сумках, аби великогабаритні коробки не впадали у вічі стороннім», – повідомили в поліції Тернопільщини в вівторок, 6 серпня.

Оперативники довели, що один із підозрюваних, який причетний до 21 крадіжки, інструменти здавав одразу до ломбардів. Інший чоловік причетний до 9 крадіжок. Проте він товар не продавав, а зберігав для власного використання.

Одному із тернополян слідчі уже оголосили підозру відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану). Вирішується питання про оголошення підозри напарнику та обрання обом запобіжних заходів. Якщо провину чоловіків доведуть в суді, то їм загрожує до 8 років позбавлення волі.