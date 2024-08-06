Двоє тернополян накрали електроінструментів на 350 тис. грн
Чоловіки протягом двох місяців потроху виносили шурупокрути, болгарки, дрельки, інверторні генератори, шліфувальні машинки
Двоє тернополян накрали електроінструментів на 350 тис. грн. Чоловіки протягом двох місяців потроху виносили шурупокрути, болгарки, дрельки, генератори та інше обладнання. Весь цей товар складувався в підвалі підприємства, а зловмисники його просто ховали в робочі сумки і виносили. Тепер винуватцям загрожує до 8 років ув’язнення.
В поліцію звернувся приватний підприємець, який розповів, що в нього зі складу зникло чимало електроінструментів. Чоловік додав, що він орендував складське приміщення на вул. Текстильній в Тернополі. Там і зберігали товар. Зникнення техніки власники виявили не одразу, а заяву в поліцію написали після того, як в підвалі побачили порожні коробки та кейси від електроінструментів.
Підприємці провели ревізію і виявили суттєву нестачу. Серед викраденого – гайко- та шурупокрути, болгарки, дрельки, інверторні генератори, шліфувальні машинки та інша техніка.
«Працівники карного розшуку разом зі слідчими поліції встановили, що до крадіжки причетні двоє тернополян. Чоловіки мали доступ до складу і час від часу заходили туди, щоб викрасти товар. Електроінструменти виносили в сумках, аби великогабаритні коробки не впадали у вічі стороннім», – повідомили в поліції Тернопільщини в вівторок, 6 серпня.
Оперативники довели, що один із підозрюваних, який причетний до 21 крадіжки, інструменти здавав одразу до ломбардів. Інший чоловік причетний до 9 крадіжок. Проте він товар не продавав, а зберігав для власного використання.
Одному із тернополян слідчі уже оголосили підозру відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану). Вирішується питання про оголошення підозри напарнику та обрання обом запобіжних заходів. Якщо провину чоловіків доведуть в суді, то їм загрожує до 8 років позбавлення волі.