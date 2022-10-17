Незадекларовані гроші знайшли поміж особистих речей у салоні мікроавтобуса

У пункті пропуску «Шегині» затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перевезти через кордон валюту на суму понад 3,8 млн грн.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, вранці у понеділок, 17 жовтня, у пункт пропуску «Шегині» на Львівщині прибув мікроавтобус Volkswagen.

Двоє пасажирів, 39-річний та 42-річний чоловіки, намагалися виїхати до Польщі. Під час перевірки автомобіля серед особистих речей пасажирів митники виявили незадекларовані гроші різної валюти. Загалом чоловіки приховали 104,7 тис. євро, 2,6 доларів США, 3,6 тис. злотих. Загальна сума незадекларованої валюти за актуальним курсом НБУ становить понад 3,8 млн грн.

За цим фактом митники склали протокол та вилучили гроші у чоловіків.