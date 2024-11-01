Українці замаскували транспорт під автобус латвійських прикордонників

В ніч на п’ятницю, 1 листопада, латвійські прикордонники затримали у Краславському краю двох українців, які перевозили 25 нелегальних мігрантів. Перевізники з України замаскували транспорт під мікроавтобус Державної прикордонної охорони Латвії. Про це повідомив сайт LSM із посиланням на латвійських прикордонників.

Зазначається, що ділки нанесли на мікроавтобус ліврею латвійських прикордонників, а також прикріпили номерний знак, який справді належав автомобілю військових. Під час перевірки документів перевізників з’ясувалось, що обидва чоловіки є громадянами України.

За даними прикордонників, українці перевозили 25 нелегальних мігрантів азійського походження, які незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон. Державна прикордонна служба порушила проти перевізників з України кримінальну справу.

У програмі «Ранкова панорама» міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс зазначив, що подібні випадки свідчать про наявність великої мережі незаконного перевезення мігрантів. Міністр також припустив, що мережа існує давно та є прибутковим нелегальним бізнесом.

«Якби цим людям вдалося реалізувати свій намір, це принесло б їм дуже великий дохід. Тому вони явно готові на ризик», – підсумував Ріхард Козловскіс.

Нагадаємо, у Польщі викрили 40-річного українця, який незаконно працевлаштував 78 іноземців.