Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі

У Польщі правоохоронці затримали двох чоловіків з України. За даними слідчих, вони неодноразово допомагали нелегальним мігрантам перетинати польсько-білоруський кордон. Для обох затриманих суд вже обрав запобіжні заходи. Про це у п’ятницю, 4 жовтня, повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Зазначається, що обох українців затримали за рішенням Білостоцької окружної прокуратури. Одного із чоловіків затримали на автомагістралі А2 у Лодзинському воєводстві (центр Польщі), другого – у місті Єленя-Гура, що у Нижньосілезькому воєводстві (південно-західна частина Польщі).

Прокуратура звинуватила обох українців у неодноразовій організації перетину кордону нелегальними мігрантами. Суд обрав для одного із підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Іншому чоловіку суд заборонив виїжджати за межі Польщі та зобов’язав двічі на тиждень з’являтися до Головного управління муніципальної поліції в Єленій Гурі.

Як зазначили у Прикордонній службі Польщі, Кримінальний кодекс країни передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести місяців до восьми років за організацію незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, у квітні 2024 року польські прикордонники повідомили, що разом з військовими зупинили спробу понад 220 нелегальних мігрантів з саморобною зброєю прорвати польський кордон. Прикордонники розповіли, що нелегали хотіли перетнути річку Пшевлоку.

Міграцій криза на польсько-білоруському кордоні почалася після травня 2021 року. Тоді ЄС наклав санкції на Білорусь за фальсифікацію виборів. Канали перекидання мігрантів з країни через кордон Литви та Польщі організувала білоруська влада. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що це – відповідь на санкції.

У жовтні 2023 року Польща добудувала на кордоні з Білоруссю стіну завдовжки 187 кілометрів, її висота становить 5,5 м.