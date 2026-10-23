Прикарпатці потрапили в полон у 2022 році

Під час обміну полоненими між Україною та Росією у пʼятницю, 23 жовтня, додому повернулися четверо військових із Прикарпаття. Вони були в неволі з 2022 року.

«Серед звільнених – наші земляки Михайло Гомонай з Івано-Франківського району та Олексій Сливчук з Надвірнянщини», – написала у фейсбуці голова ОВА Світлана Онищук.

За словами голови Богородчанської громади Ростислава Заремби, 39-річний Михайло Гомонай є уродженцем села Забережжя. Він потрапив у полон у червні 2022 року під Лисичанськом і пробув у неволі 1579 днів.

Надвірнянцю Олексію Сливчуку 30 років. У званні лейтенанта він служив командиром взводу у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Потрапив у полон 12 квітня 2022 року.

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Також з полону повернулись захисники з Франківської громади Сергій Копилов та Олексій Шаманський, повідомив міський голова Іван Марцінків. Вони потрапили в полон у Маріуполі в 2022 році.

Нагадаємо, за результатами обміну 23 жовтня до України повернулися 270 захисників. Більшість звільнених військовополонених захищали Маріуполь. Окрім того, додому повернулися захисники з Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, а також Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

Останній обмін полоненими відбувся 24 серпня 2026 року.