Злочинці віком 17 та 19 років, погрожуючи зброєю пограбували 19-річного львів'янина

Пізно ввечері понеділка, 12 вересня, у центрі Львова двоє юнаків пограбували 19-річного львів'янина. Погрожуючи зброєю, зокрема пістолетом та гранатою, злочинці забрали в хлопця мобільний телефон, повідомила прес-служба поліції.

Близько 21:00 на вул. Староєврейській двоє невідомих пограбували 19-річного юнака. Потерпілий розповів поліцейським, що на нього напали невідомі хлопці і погрожуючи пістолетом, гранатою та кастетом, забрали мобільний телефон.

Грабіжників вдалося затримати по гарячих слідах неподалік від місця злочину. Як розповіли у поліції, один із злочинців – неповнолітній, хлопцеві лише 17 років, іншому грабіжнику – 19.

У затриманих поліція виявила пістолет та вкрадений мобільний. Справою вже займаються слідчі. За розбій вчинений за попередньою змовою групою осіб, юнакам загрожує до десяти років ув'язнення.