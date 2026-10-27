Підозрювані відшкодували «Новій пошті» завдані збитки

Двох мешканців селища Ясіня Рахівського району, віком 18 та 20 років, підозрюють у викраденні ювелірних виробів вартістю понад 100 тис. грн. Для реалізації свого задуму юнаки замовили коштовності онлайн, а згодом силоміць відкрили поштомат і забрали посилку.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 27 лютого, підозрювані оформили замовлення в одному з ювелірних магазинів із післяплатою. Серед товарів були золоті браслет та ланцюжок, діамантове кольє та сонцезахисні окуляри Gucci.

Доставку замовлення обрали до встановленого в їхньому селищі поштомата. Щоб приховати свою причетність, закарпатці купили нову SIM-картку, а під час оформлення замовлення та доставки вказали вигадане ім’я.

«Коли посилка прибула, зловмисники вночі пошкодили поштомат за допомогою металевого лома та викрали звідти коштовні речі», – розповіли правоохоронці.

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Підозрюваних затримали та відправили під цілодобовий домашній арешт. Вони добровільно відшкодували «Новій пошті» завдані збитки. За крадіжку у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України) їм загрожує від п'яти до восьми років ув’язнення.