Двоє засуджених росіян відмовилися брати участь в обміні заручниками з РФ

Двоє засуджених в Україні громадян Росії, не погодилися писати звернення про обмін до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook. Під час моніторингових поїздок представники омбудсмена зустрічаються з громадянами, які внесені українською стороною до списку на обмін на в'язнів Кремля. Їх запитують про їхню згоду чи не згоду брати участь в обміні, а також пропонують написати звернення щодо обміну на ім'я президента РФ Путіна.

«Більшість такі заяви пише без вагань. Але не всі. Про свою незгоду брати участь в обміні раніше написав лист Президенту України Петру Порошенку Петро Михальчевский, обвинувачений у державній зраді (у 2014 році він був міністром охорони здоров'я в окупаційному кримському уряді), і під час зустрічі з Омбудсменом України Людмилою Денісовою він це підтвердив. Окрім того, у четвер від участі в обміні категорично відмовився Володимир Суханов, так званий кримський дезертир. Тобто маємо вже мінус дві особи до списку з 36 громадян, заявлених на обмін», - пише Решетилова.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 15 серпня двоє сепаратистів, що перебувають у Лук’янівському СІЗО Києва, звернулися до російської влади з проханням обміняти їх на одного з українських політв’язнів.