За останній тиждень вересня двоє жителів Тернопільщини захворіли на лептоспіроз. Небезпечну недугу підхопив 36-річний чоловік та 17-річний юнак. Зараз вони перебувають в лікарнях в стані середньої важкості.

Перший випадок зареєстрували 23 вересня в Чортківському районі. Про це повідомила ZAXID.NET головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

«Лікарі повідомили нам про випадок захворювання на лептоспіроз в Бучацькій територіальній громаді. Встановлено, що чоловік перед тим, як захворіти, займався риболовлею і допомагав по господарству. Тобто він міг заразитися як біля водойми, при контакті з водою, зараженою лептоспірами, так і вдома, коли прибирав господарські приміщення», – повідомила Оксана Чайчук.

Також того дня надійшло повідомлення від івано-франківських лікарів про зараження лептоспірозом 17-річного хлопця, жителя Тернопільщини.

«17-річний юнак живе в Монастириській громаді, однак поїхав на навчання в коледж в Івано-Франківськ, і там вже проявилися симптоми хвороби. З його слів, він напередодні купався і ловив рибу в річці Золота Липа, яка протікає на території нашої області», – зазначила головна санітарна лікарка.

Наразі, 36-річного чоловіка госпіталізували в обласне інфекційне відділення, яке знаходиться в Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі в Тернополі. 17-річний юнак лікується в лікарні Івано-Франківська.

За словами головної санітарної лікарки Тернопільщини, тиждень перед тим був зареєстрований ще один випадок захворювання на лептоспіроз. 19 вересня до лікарів звернувся 50-річний чоловік з ознаками захворювання. Житель Нагірянської громади Чортківського району повідомив, що кілька днів перед тим, як захворіти, він купався в ставку села Мухавка.

Додамо, що лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерті.