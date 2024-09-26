Поліцейські посеред ночі виїхали до будинку Еністон у Бель-Ейр в Лос-Анджелесі

Популярна акторка Дженніфер Еністон стала жертвою шахраїв. Правоохоронці приїхали до її будинку, отримавши повідомлення про можливе самогубство. Про це 26 вересня повідомили ЗМІ, зокрема The Independent та TMZ.

Відомо, що інцидент трапився ще у п’ятницю, 20 вересня. Того дня 55-річна акторка постраждала від сватингу. Мова йде про тактику домагання, яка полягає у введенні аварійно-рятувальної служби в оману. За допомогою неправдивих повідомлень, наприклад, про закладення бомби, вбивство, захоплення заручників, за адресою направляють штурмову поліцейську групу.

У випадку Еністон, невідомий повідомив поліції, що його «друг» погрожує накласти на себе руки. Абонент зазначив адресу, проте не уточнив, що мова йде саме про знамениту акторку.

Поліцейські посеред ночі виїхали за адресою, до будинку Еністон у Бель-Ейр в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. На місці їх зустріла охорона, акторка ж запевнила, що їй нічого не загрожує і вона не збирається завдавати собі шкоди.

Слідчі відкрили справу та розслідуватимуть цей інцидент. Як пише The Independent, щоб уникнути ще одного подібного випадку, відтепер поліцейські, отримавши таке повідомлення, спершу будуть телефонувати службі безпеці Еністон, аби не турбувати її.

Подібні випадки все частіше трапляються у Голівуді. Раніше від таких дзвінків постраждали Кріс Браун, Нікі Мінаж, Ріанна та Джастін Бібер.

Ціллю таких витівок стають не лише знаменитості. У січні 2024 року працівники служби екстреної допомоги виїхали до Білого дому у відповідь на повідомлення про пожежу. Виклик також виявився хибним.

Що відомо про Дженіфер Еністон

Дженіфер Еністон – відома американська акторка, продюсера та режисерка. Вона виконала роль Рейчел Ґрін у культовому телесеріалі «Друзі» за яку отримала нагороду «Золотий глобус» та премію «Еммі». Акторка також знімалася у «Брюс всемогутній», «Ранкове шоу», «Загадкове вбивство» тощо.

У 2022 році Еністон в Instagram підтримала Україну після повномасштабного вторгнення росіян та закликала свою аудиторію підтримати українців грошима.

Нагадаємо, що у 2016 році повідомляли, що всі актори серіалу «Друзі» знову зібралися для спеціального двогодинного фільму, який транслювали на телеканалі NBC.