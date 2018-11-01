Едуард Ставицький підробив свої єврейські корені, щоб отримати громадянство Ізраїлю, – ГПУ

В Україні Едуарда Ставицького оголошено в розшук

Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький сфальсифікував документи про своє походження, щоб отримати ізраїльське громадянство. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко у Львові, повідомляє «Укрінформ».

«Є десятки листів (Генпрокуратури, - ред.) у державу Ізраїль. Один із них зараз встановлює, чи мав пан Ставицький право на ізраїльське громадянство. За нашими даними з місця його народження, міграційна служба сфальсифікувала його етнічне коріння. Це так, між іншим», - сказав генпрокурор.

Він також стверджує, що його заступники Анжела Стрижевська і Євген Єнін зустрічалися зі Ставицьким у 2016 році в Ізраїлі, щоб обговорити питання укладення угоди зі слідством.

«Вони мали з ним зустріч абсолютно законно, щоб роз'яснити можливість угоди», - підкреслив Луценко. За його словами, службова перевірка щодо Стрижевської і Єніна підтвердила законність їхніх дій. Заступники генпрокурора хотіли домовитися зі Ставицьким, щоб укласти угоду зі слідством у справі Межигір'я.

«Якби ми від нього отримали свідчення, ми б уже реалізували справу Межигір'я. На жаль, цього не сталося. Йдемо за звичайною процедурою», - додав генпрокурор.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ була оприлюднена інформація про те, що Едуард Ставицький отримав громадянство Ізраїлю і має нове ім'я Натан Розенберг. Отримання першого ступеня ізраїльського громадянства стало можливим за рахунок його коренів - одна з бабусь Ставицького була єврейкою.

В Україні екс-міністра оголошено в розшук. У травні 2018 року Генпрокуратура завершила слідство стосовно Ставицького в справі про заволодіння резиденцією «Межигір'я» і направила обвинувальний акт до суду. Перший розгляд справи призначено на 12 грудня 2018 року.