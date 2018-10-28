Едвард Лукас назвав Безпековий форум у Львові кращим від конференції YES

Едвард Лукас під час зустрічі із мером Львова Андрієм Садовим

Львівський Безпековий форум – отримав схвальні відгуки його учасників. Віце-президент Центру аналізу європейської політики (США) і один з головних доповідачів форуму Едвард Лукас.

За його словами, Безпековий форум, який лише вдруге відбувся у Львові значно випередив інший захід – міжнародну конференція українських і закордонних політиків та підприємців (YES), яка з 2004 року відбувалась у Ялті, а після анексії Криму Росією – у Києві.

«Цього року усе прекрасно. Траєкторія Форуму фантастична. Я у захваті від контрасту між сімейною атмосферою тут та дещо оліграхічним флером, який є на форумі YES який, на мою думку, ви випереджаєте у плані інтелектуального наповнення та інших переваг», - заявив Едвард Лукас на заключній панельній дискусії 26 жовтня.

Нагадаємо, із 24 до 26 жовтня у Львові тривав другий Безпековий форум під час якого спікери із різних країн обговорюють теми, які стосуються безпеки та обороназдатності України, політики щодо окупованих територій та інші.

Топ-спікерами Безпекового форуму є Река Смеркені, віце-президент впливової американської організації CEPA, заснованої діючим Заступником держсекретаря США Вессом Мітчелом; Стівен Блокманс, старший науковий співробітник та голова відділу зовнішньої політики ЄС, Центр вивчення європейської політики (CEPS); Глен Ґрант, полковник Британської Армії у відставці та експерт українського Інституту майбутнього; Глен Ховард, президент Jamestown Foundation; Бен Годжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, який торік ще був командувачем Сухопутних військ США в Європі та брав участь у Безпековому форумі 2017, цього року виступить не лише в ролі учасника, але і як почесний співголова Форуму.

Організаторами форуму є Львівська міська рада, КУ Інститут міста, ГО «Інститут Просвіти» й Український католицький університет. Захід відбувається за підтримки Німецького Фонду Джермана Маршала, Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та Міжнародного фонду «Відродження».