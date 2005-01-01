Едвард Сноуден презентував додаток для захисту смартфонів від кібершпигунів

Презентація програми відбулася в режимі онлайн цього тижня

Американський програміст, колишній працівник ЦРУ і Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден створив додаток Haven, який має на меті захищати смартфони від втручання кібершпигунів. Про це повідомляє The Wired.

Як зазначається, презентація програми відбулася в режимі онлайн цього тижня. Haven - це програма з відкритим вихідним кодом, розроблена для захисників прав людини і тих, хто знаходиться в небезпеці. Щоб вловлювати будь-які підозрілі зміни в кімнаті, вона використовує сенсори смартфона: акселерометр (відстежує рухи і вібрацію пристроїв), камеру, мікрофон, сенсор зовнішнього освітлення. Також додаток вміє аналізувати різкі втрати потужності у телефоні.

Додаток розробили за допомогою Фонду свободи преси і газети The Guardian. Громадськість зустріла його суперечливо: хтось зрадів можливості захистити себе, а деякі не довіряють самому Сноудену.

Між тим, безкоштовний додаток Haven вже є на Google Play. Його встановили понад 50 тис. осіб.

Нагадаємо, що влада Сполучених Штатів звинувачує Сноудена в шпигунстві, в разі повернення додому йому загрожує до 30 років в'язниці. Трамп неодноразово називав Сноудена «зрадником» і наголошував, що як тільки екс-співробітник АНБ повернеться в країну, його слід стратити.

У жовтні 2016 року колишній співробітник Агентства нацбезпеки (АНБ) США Едвард Сноуден, який передав в ЗМІ інформацію про глобальне розвідспостереження американських спецслужб і потім втік до Росії, заявив, що готовий сісти у в'язницю в США заради того, щоб повернутися на батьківщину.