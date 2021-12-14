Тема екології стає все актуальнішою

Саме тому в Україні діє освітній діджитал-проєкт Zero Waste School, який уже багато років поспіль навчає школярів правильно поводитися з відходами упаковки, роздільно збирати побутові відходи і направляти їх на переробку.

У 2021 році Zero Waste School успішно діє в онлайн-форматі. Саме зараз проходить навчання новий набір, а значить – скоро прибуде нова екосила.

Школи, які беруть участь в проєкті, вже налагодили роздільний збір і досягли високих результатів. Пропонуємо і вам перевірити свої знання та зрозуміти, чи знаєте ви те, що знають ці молоді люди. Чи достатньо ви захищаєте нашу планету від сміття та дбаєте про майбутнє планети?

Потужні зміни, які покращують якість життя, здатні робити спільні дії суспільства із соціально-відповідальним бізнесом. Один з яскравих прикладів – співпраця благодійної організації Фундація Кока-Кола з Klitschko Foundation. Вона допомагає єднати учнів та вчителів навколо різноманітних освітніх та спортивних проєктів, а також у важливій справі – роздільного збирання упаковки і навчанні кращих практик поводження з відходами, впроваджуючи екодружній спосіб життя.

Нагадаємо, згідно із зобов’язаннями, які взяла на себе Україна за Угодою про асоціацію з ЄС, в нашій країні має бути прийняте законодавство про застосування Розширеної відповідальності виробників.

Мова йде про роздільне збирання, яке стане основою поводження з відходами упаковки та деяких інших товарів.

Саме тому навчання роздільному збиранню в Україні має надзвичайно важливе значення для успіху нової політики у галузі поводження з відходами як на рівні громад, що будуть зобов’язані налагодити у себе на території роздільне збирання відходів, так і на рівні окремих компаній, що очікують прийняття Нового рамкового закону "Про відходи" та галузевого закону про "Упаковку і відходи упаковки", де буде закріплено принцип Розширеної відповідальності виробника як обов’язковий.

Планета у нас одна, тож діяти свідомо потрібно вже зараз, поширюючи культуру сортування відходів й екологічно використовуючи ресурси нашої Землі.