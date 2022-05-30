Дефіцит та висока вартість пального у світі змушують все активніше шукати альтернативу органічним видам палива

Останній місяць країна переживає суттєву нестачу пального. Окрім того, його вартість зросла на 45%. Це відчутно на гаманці українців. Чи є альтернатива, як витрачати на заправку менше та не відмовлятися від свого автомобіля?

На крок ближче до водневої економіки

Дефіцит та висока вартість пального у світі змушують все активніше шукати альтернативу органічним видам палива. І вона дійсно є. Це природні властивості водню. Безбарвний газ є дуже калорійним. Його молекулярні особливості використовує Львівська науково-виробнича компанія Hydroxy Ukraine, що впроваджує водневі технології для економії палива та збільшення моторесурсу двигуна авто.

«Водень можна віднести до найпростіших, а, відповідно, і найдоступніших хімічних елементів на землі. Його отримують від розщеплення води на водень і на кисень», - пояснюють у Hydroxy Ukraine.

На практиці цей хімічний елемент покращує горючі властивості бензину і дизелю, що зменшує їхній розхід.

До 15% менше пального: воднева система для авто

Основа методу – безперебійна подача суміші водню (66%) і кисню (33%) у камеру згорання. Цей газ збільшує ККД пального та зменшує його витрати на 6-15%.

У цьому методі водень не замінює бензин чи дизель, а лише допомагає спалювати пальне повністю та підвищувати ефективність роботи двигуна. Це відбувається завдяки додатковому коефіцієнту горіння від воднево-кисневої суміші та покращенню моторесурсу двигуна.

Воднева система збагачує пальне додатковою енергією. Водень при цьому не накопичується і не зберігається. Він виробляється в невеликій концентрації з дистильованої води і одразу подається у камеру згорання, де спалюється разом з основним паливом.

Завдяки такій установці витрата палива зменшується на 1-2 л на 100 км. Детальніше про економію палива можна дізнатися на сайті компанії-виробника.

Також воднева система збільшить моторесурс двигуна, а автовласники відчують потужний розгін автомобіля, збільшення компресії, зменшення шумності й вібрації двигуна та зникнення кіптяви з вихлопної труби завдяки очистці камери згорання від вуглецевих відкладень.

Виробництво та обслуговування систем є у Львові, а от доставлення здійснюється поштою по всій території України. Монтаж можна провести самостійно відповідно до інструкції.

Зменшення витрат палива до 10% завдяки очищенню двигуна воднем

Внутрішня очистка двигуна від вуглецевих відкладень відбувається без розбору двигуна завдяки подачі у камеру згорання воднево-кисневої суміші. Це розкоксовує компресійні кільця, очищує каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд) та рециркуляційний клапан EGR.

Економія палива відбувається завдяки покращенню компресії у камері згорання двигуна: зменшення витрат палива до 10%, потужний розгін автомобіля, зменшення шумності й вібрації двигуна.

Послугу потрібно повторювати кожних 20 тис. км, щоб підтримувати двигун у заводському стані. Детальніше з послугою про очистку воднем можна ознайомитися на сторінці компанії Hydroxy Ukraine.

Записатися на послугу очищення двигуна воднем чи отримати консультацію про придбання водневих систем можна за телефоном 0678834265. Знаходиться компанія у Львові, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29.