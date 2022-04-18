Утворення відкладень вуглецю характерне для бензинових і дизельних двигунів

Мрія всіх автомобілістів — відчувати максимальну динаміку під час їзди: коли автомобіль швидко реагує на педаль газу, а зчеплення з дорогою на будь-якому покритті дає відчуття впевненості та надійності. Але з часом ці характеристики стають не такими яскравими: збільшується розхід пального, оберти стають нестабільними, поганий запуск при холодному ходу або двигун починає підбирати оливу. Ці несправності руйнують двигун, додають проблем власникам авто, додаткові витрати на пальне та можуть перерости у дорогий ремонт. Чому так відбувається та як можна допомогти своєму автомобілеві, щоб знову насолоджуватись плавністю ходу?

Небезпечні вуглецеві відкладення

Вуглець — побічний продукт згоряння палива. Якщо порівняти двигун з каміном, то вуглець стає аналогом сажі, що утворюється від спалювання деревини. Так само й від згоряння палива на стінках блоку циліндрів, поршнях і клапанах утворюються вуглецеві відкладення — суміш нагару смол, лаків і сажі. Це створює перешкоди для нормальної роботи двигуна. Коксові відкладення осідають на внутрішніх стінках у камері згорання двигуна, погіршується згоряння, паливо відпрацьовується не повністю, а температура всередині двигуна істотно збільшується. Це сприяє його зносу.

Водень — екологічний метод відновлення двигуна

Утворення відкладень вуглецю характерне для бензинових і дизельних двигунів. Найчастіше саме в місті автомобілі зазнають частих ударів: низька швидкість, робота двигуна на низьких обертах та без прогріву — все це чинники, на які ми не можемо впливати під час багатогодинних заторів. Не покращує картини й використання палива та моторної оливи сумнівної якості.

«Якби можна було очистити вуглецеві відкладення в двигуні — це вирішило б чимало проблем», — задумалися в українській науково-виробничій компанії Hydroxy Ukraine. Та розробили інноваційну установку для внутрішнього очищення двигуна без його розбору.

Особливість методу — хімічні властивості водню, які здатні очистити закоксованість двигуна всього за одну годину. У двигун через повітрозабірник подається воднево-киснева суміш, що впливає на вуглець на атомарному рівні. Вуглецеві відкладення розщеплюються на молекули, легко відділяються від елементів двигуна та вимиваються через вихлопну систему. Це дозволяє очистити каталізатор, сажовий фільтр, поршні та поршневі кільця, випускний колектор, свічки запалювання, форсунки, датчик кисню (лямбда зонд), рециркуляційний клапан EGR та частково турбокомпресор автомобіля.

Процедура є абсолютно безпечною, адже відсутність агресивної хімії та механічних зусиль не пошкоджують двигун. Проводити розкоксовку воднем рекомендовано на автомобілях з пробігом понад 50 тисяч кілометрів, а надалі — кожних 20 тисяч кілометрів. Така профілактика збереже двигун в хорошому стані довший час, а ви помітите потужний розгін автомобіля, збільшення компресії, зменшення шумності й вібрації двигуна та зникнення кіптяви з вихлопної труби.

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